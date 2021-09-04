لعمامرة يشيد بدور نيجيريا في الدفاع عن مصالح إفريقيا دوليا
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
أشاد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بدور نيجيريا في الدفاع عن مصالح إفريقيا دوليا.
و خلال محاضرة بمناسبة زيارة وفد من معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية الشاملة لنيجيريا الى الجزائر، أشاد لعمامرة بدور نيجيريا في دفع التعاون و الإندماج الإفريقي و الدفاع عن مصالح القارة في مختلف المنابر الدولية.
و قال لعمامرة أن نيجيريا “من أعمدة القارة الافريقية فيما يتعلق بطموح القارة الافريقية للمضي قدما نحو الاندماج و فرض احترام استقلالها”.
كما أكد الوزير أن نيجيريا لها “مصالح كبيرة لابد أن تراعى عند توزيع الأدوار على الساحة الدولية”.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=981498