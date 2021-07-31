لعمامرة يصل إلى القاهرة ويلتقي غدا السلطات العليا لجمهورية مصر و الأمين العام لجامعة الدول العربية

وصل وزير وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر:” وصلت للتو للقاهرة في زيارة عمل بصفة مبعوث خاص لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.”

وأضاف:”أتطلع للمشاورات التي ستجمعني هذه الأمسية مع أخي وزميلي سامح شكري وكذا إلى اللقاءات المبرمجة غدا مع السلطات العليا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.