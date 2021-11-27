لعمامرة يصوّت ويصرح: الإنتخابات المحلية طريق للبناء المؤسساتي

أدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة واجبه الانتخابي اليوم السبت بالعاصمة.

وعلى هامش الادلاء بصوته، أكد لعمامرة أن المجالس الشعبية البلدية ترمز مباشرة الى لا مركزية وإلى إشراك الشعب في المساهمة في تحقيق البرامج الوطنية ذات النتائج المباشرة على حياتهم في كل المجالات.

وأضاف لعمامرة أن تاريخ 27 نوفمبر بمناسبة إجراء الانتخابات المحلية يمثل يوما مهما في طريق البناء المؤسساتي و مهم أيضا في الحياة السياسية.

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كما أدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021. كما دعا الوزير بلجود، المواطنين إلى ضرورة التوجه، إلى مراكز الاقتراع للانتخاب ممثليهم في البلديات.

وأشار، الوزير بلجود، في تصريح حصري للنهار، إلى أن المواطنين مدعوين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية. كما شدّد وزير الداخلية على ضرورة الخروج إلى الاقتراع من أجل التعبير عن الانشغالات والمشاكل.

وأضاف، وزير الداخلية، أن البلدية هي الأساس والأقرب من المواطن، للسماع إلى انشغالاته. كما قال بلجود، إنه سيتم إعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات حتى يؤدوا واجبهم في أحسن الظروف.

وعن سير الانتخابات، أشار الوزير إلى أنها تسير في ظروف حسنة، مضيفا ان التنظيم محكم ويسير وفق البرتوكول الصحي. كما صرح بلجود “ككل الجزائريين أديت واجبي، إن شاء الله بكل الولايات سيخرج المواطنون بقوة للتصويت حتى يختاروا من يمثلهم”.

وأوضح بلحود، “الكلمة للشعب وكل الامكانيات تم توفيرها له”. “حتى من ناحية محاربة المال الفاسد والشباب هذه المرة تقدم بقوة”.

كما إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”.

ومن بين 23 مليون مواطن الذين سيكونون في الموعد الإنتخابي، 12824978 رجال و10892501 إمرأة. لإختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج لعهدة 5 سنوات.

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