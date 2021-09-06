لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره النيجري

عقد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره النيجري، حسومي مسعودو، بحضور عدد من الوزراء المسؤولين عن القطاعات الرئيسية المعنية بالتعاون بين الجزائر والنيجر.

وقال الوزير، عبر تغريدة له على تويتر: “سجلنا خلال الجلسة، بارتياح، التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المحددة من قبل قيادتي البلدين في إطار تجسيد شراكة استراتيجية تلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، خصصت جلسة العمل لدراسة العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة تنفيذا لتوجهات رئيسي الدولتين.

كما استعرض الطرفان مختلف مشاريع التعاون الثنائي، واتفقا على تنشيط الآليات الثنائية، ولا سيما اللجنة المشتركة الكبرى، ولجنة المشاورات السياسية، ولجنة الحدود الثنائية.

وفي إطار القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تناول الطرفان التحديات والمسائل الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والتطورات المسجلة في مراكز الصراع الرئيسية في القارة، فضلا عن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما تناول الطرفان الوضع السائد في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وغينيا، مشيرين بارتياح إلى تقارب المواقف واتفقوا على تعزيز التنسيق تحسبا للمواعيد القادمة على المستويين القاري والدولي، كما رحبوا بنتائج الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي عقد مؤخرا في الجزائر.

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