لعمامرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وبهذه المناسبة، سلم الوزير لعمامرة لنظيره السعودي رسالة خطية بعث بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتركزت المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين حول علاقات الأخوة والتعاون وكذا الأوضاع الحساسة التي يمر بها العالم العربي.

وسبل مواجهة التحديات المفروضة عليه وآفاق كسب رهان العمل العربي المشترك.

كما أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وبالآفاق الواعدة لتعزيزها بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين ويحقق طموحات وتطلعات الجانبين.

وعلى صعيد الأوضاع الاقليمية والدولية، تمحورت المشاورات بين الوزير لعمامرة والأمير فيصل بن فرحان حول الأوضاع السائدة في المنطقة العربية والتحضير للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك،

وبالخصوص القمة العربية بالجزائر. في هذا الصدد، تناول الوزيران بالدراسة أهم محطات المسار التحضيري. وهذا بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة التي يرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق بشأنه عبر مشاورات أوسع.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في شهر فيفري المقبل.

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