لعمامرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.
وبهذه المناسبة، سلم الوزير لعمامرة لنظيره السعودي رسالة خطية بعث بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتركزت المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين حول علاقات الأخوة والتعاون وكذا الأوضاع الحساسة التي يمر بها العالم العربي.
وسبل مواجهة التحديات المفروضة عليه وآفاق كسب رهان العمل العربي المشترك.
كما أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وبالآفاق الواعدة لتعزيزها بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين ويحقق طموحات وتطلعات الجانبين.
وعلى صعيد الأوضاع الاقليمية والدولية، تمحورت المشاورات بين الوزير لعمامرة والأمير فيصل بن فرحان حول الأوضاع السائدة في المنطقة العربية والتحضير للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك،
وبالخصوص القمة العربية بالجزائر. في هذا الصدد، تناول الوزيران بالدراسة أهم محطات المسار التحضيري. وهذا بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة التي يرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق بشأنه عبر مشاورات أوسع.
وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في شهر فيفري المقبل.
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قبل أيام بمقر الوزارة، مشاورات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب.
وفي تغريدة لوزير الشؤون الخارجية لعمامرة، على “تويتر”، قام ديوب بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل الرئيس الانتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا.
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لعمامرة يتباحث مستجدات الأوضاع العربية مع نظيره القطري
أجرى رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر.
وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان التهاني بمناسبة السنة الجديدة كما إستعرضا وضع العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى التحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.
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كما هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال لعمامرة: “أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه.”
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية.”