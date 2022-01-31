لعمامرة يعلن انطلاق مشوار المصالحة الفلسطينية وهذا موعد القمة العربية

أعلن وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، عن انطلاق مشوار المصالحة الفلسطينية.

وعبر الوزير لعمامرة عن تفاؤله بشأن المصالحة الفلسطينية، رغم أنها في بداية المشوار.

وقال لعمامرة “جهودنا تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل”.

‏أما عن موعد انعقاد القمة العربية، فقال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إن الجامعة العربية ستقرر ذلك في مارس المقبل.

وقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إستضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا.

وحسب قناة الجزائر الدولية، فإن قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر، قد جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعلن رئيس الجمهورية، عن منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وأكد الرئيس تبون إن العلاقة بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.

مشيرا إلى إن احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء.

وشدد رئيس الجمهورية، على أنه ومن الضروري تعزيز التعاون العربي حول القضية المركزية الأولى.

وأضاف الرئيس تبون، إن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر. مشددا على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي تم إمضاؤها سنة 2020.

طالع أيضا:

حماس تُرحب بدعوة الرئيس تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر