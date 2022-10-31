لعمامرة يفند وجود خلافات بين مصر والجزائر حول التدخل التركي في ليبيا

فنّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، اشاعات وجود خلافات حول التدخل التركي في ليبيا بين مصر والجزائر.

وفي حوار جمعه مع قناة “الحدث”، أكد لعمامرة حول هذا الموضوع، ان التعامل مع الاشقاء في مصر يتم في كل المواضيع.

خصوصا ان البلدين يشتغلان مع بعض في الجامعة العربية، الاتحاد الافريقي، حركة عدم الانحياز، كما ان الطرفان يدعمان بعضهما البعض في الأمم المتحدة.

واضاف وزير الخارجية، ان لكل دولة التزاماتها ومواقفها، كما أن لكل دولة الرغبة على بناء تفاهم وتوافق بينهما.

كما أكد لعمامرة أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون الى القاهرة كانت بمنتهى النجاح، والمحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت اخوية وبطابع استراتيجي يليق بعلاقة الدولتين ووزنها على المستوى الإقليمي والدولي.