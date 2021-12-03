لعمامرة يقصف الإعلام المغربي

رد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة. على الادعاءات الكاذبة التي تنسبها إليه بعض وسائل الإعلام المغربية.

وتخص الادعاءات مكاسب سياسية مزعومة لصالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفضل القمة التي عقدت في وهران. وكذلك القمة القادمة لجامعة الدول العربية المزمع عقدها في الجزائر العاصمة.

واعتبر لعمامرة أن المغرب وضع نصب عينيه الصحراء الغربية والجزائر مما يجعل أحكامه خاطئة بهذا الشأن.

وأوضح لعمامرة في تصريح لليومية الوطنية “كريسوس” (Crésus) على هامش أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا. المنعقدة منذ أمس بولاية وهران أن دبلوماسية المغرب الأحادية تركز فقط على الصحراء الغربية والجزائر. لا تتصور أن الدبلوماسية الجزائرية هي ديبلوماسية متعددة الأبعاد والوظائف في خدمة أهداف نبيلة متعددة.

وتحتضن الجزائر منذ أمس الخميس بولاية وهران أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا. التي ينظمها الاتحاد الإفريقي تحت شعار مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وقال لعمامرة إنه يعكس الالتزام بمضاعفة الجهود لجعل صوت أفريقيا مسموعا على المستوى الدولي. لضمان الاعتراف بجهودها ومراعاة اهتماماتها الرئيسية ومصالحها الإستراتيجية وآفاقها المعقولة.

في هذا السياق، أشار لعمامرة إلى أن الالتزام الجماعي بدأ يؤتي ثماره مع نمو مجموعة A3 بشكل كبير في المكانة والقدرات الدبلوماسية. وحتى من حيث التكوين كما يتضح من التحالف الذي تم إنشاؤه منذ العام الماضي. مع عضو جديد من منطقة البحر الكاريبي “سانت فنسنت وجزر غرينادين”.

وقال إنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسين لتحقيق الهدف المشترك. والمتمثل في إفريقيا تتحدث بصوت واحد قادر على التأثير بصنع القرار في مجلس الأمن في الولايات المتحدة.

ويعني هذا المسعى الأفريقي أن ندرك أولاً أوجه القصور الخاصة بنا ونضاعف جهودنا بالمراحل الأولى والنهائية. لترجمة الرؤية المنصوص عليها بأجندة 2063 الخاصة بـ”أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية. يحملها مواطنوها إلى واقع ملموس. وتمثل قوة ديناميكية على المسرح العالمي”.