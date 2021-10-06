لعمامرة يقوم بزيارة عمل إلى روما

يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ابتداء من اليوم، بزيارة عمل إلى روما، بدعوة من نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.

وحسب بيان للوزارة، فإن لعمامرة سيشارك يومي 07 و 08 أكتوبر الجاري في أشغال الطبعة الثالثة للإجتماع الوزاري ” إيطاليا – إفريقيا”. التي إرتأت إيطاليا أن تخصصها هذه السنة لطرح ومعالجة التحديات الطاقوية والمناخية التي تواجهها إفريقيا. وتداعياتها على المسار التنموي في دول القارة. وذلك بالتوازي مع الركائز الثلاث لرئاستها الحالية لمجموعة العشرين والتي تتمحور حول ” الناس وكوكب الارض والازدهار”.

وأضاف البيان، أن وزراء خارجية الدول الافريقية سيناقشون سبل وضع مقاربة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز قدرات الدول، خاصة النامية. على مواجهة تحديات حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في ظل الوضع المتأزم الذي أفرزته جائحة كوفيد-19.

وأوضح المصدر، أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة سيلقي مداخلة حول موضوع “الإنتقال الطاقوي في الجزائر”. المكرس في برنامج رئيس الجمهورية، كضرورة حتمية وخيار إستراتيجي للجزائر في نفس الوقت. بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة. ومحادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو. حول ملفات التعاون والشراكة بين الجزائر وايطاليا ومشاورات بخصوص عدد من القضايا الاقليمية والأورومتوسطية.

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