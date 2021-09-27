لعمامرة يلتقي أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بأمريكا

عقد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية الجزائرية بنيويورك وفي مدن أمريكية أخرى.

وجاء هذا على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شكل اللقاء فرصة للتفاعل والنقاش الايجابي والبناء. من أجل تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد الجالية في المهجر والبعثات الدبلوماسية والقنصلية. وتحقيق تطلعاتهم في المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي والسياسي لبلادنا.

ونقل لعمامرة تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أبناء الجالية. مؤكدا حرصه على إشراكها وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم.

كما شدد الوزير لعمامرة على ضرورة التكفل بانشغالات جاليتنا التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات والمهارات. التي من شأنها إعطاء نفس جديد للمجتمع وتعزيز مساهمتهم في مختلف المشاريع التنموية بالوطن، وإشراكها في مسار بناء الجزائر الجديدة.