لعمامرة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ونظيريه من موريتانيا والبرتغال

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيشارك في افتتاح قمة الاتحاد الافريقي يوم غد السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان للوزارة.

و جاء في البيان: “في ختام مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي, التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, مع الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الذي سيشارك في افتتاح قمة الاتحاد الافريقي يوم 18 فيفري 2023”.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة مسائل تتعلق بالتعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة, لاسيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.

ومن جانب آخر, أجرى لعمامرة -بحسب ذات المصدر – محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني, محمد سالم ولد مرزوك, حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الافريقي.

“كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي, جواو كرافينيو, تركزت حول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي من شأنها تعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط البلدين منذ 2005,”يضيف بيان الوزارة.