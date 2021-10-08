لعمامرة يلتقي المستشار الخاص لرئيس اريتريا وهذا ما تناوله الطرفان

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع الوزاري “إيطاليا-إفريقيا”. مع المستشار الخاص لرئيس دولة اريتريا، يماني قبراب.

وغرد لعمامرة على تويتر “على هامش الاجتماع الوزاري “إيطاليا-إفريقيا”، لقاء مع المستشار الخاص لرئيس دولة اريتريا. السيد يماني قبراب، ناقشنا خلاله سبل تنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تشاورنا حول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي”.