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لعمامرة يلتقي المستشار الخاص لرئيس اريتريا وهذا ما تناوله الطرفان

بقلم نسرين محفوف
لعمامرة يلتقي المستشار الخاص لرئيس اريتريا وهذا ما تناوله الطرفان
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة
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التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع الوزاري “إيطاليا-إفريقيا”. مع المستشار الخاص لرئيس دولة اريتريا، يماني قبراب.

وغرد لعمامرة على تويتر “على هامش الاجتماع الوزاري “إيطاليا-إفريقيا”،  لقاء مع المستشار الخاص لرئيس دولة اريتريا. السيد يماني قبراب، ناقشنا خلاله سبل تنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تشاورنا حول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي”.

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