لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بأذربيجان

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية أذربيجان.

ويأتي هذا في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وسمح هذا اللقاء، الذي تم بإقامة الجزائر بباكو وبحضور سفير الجزائر المعتمد لدى أذربيجان، عبد الوهاب عصمان. بالاستماع لاهتمامات وانشغالات أفراد الجالية الجزائرية التي حضر منها نساء ورجال من جميع الفئات العمرية. حيث أشادوا بالظروف الجيدة لإقامتهم واندماجهم في المجتمع الاذربيجاني.

كما نوهوا بالجهود التي تقوم بها السلطات لتمكين مصالح السفارة، حديثة النشأة، من تقديم جميع الخدمات القنصلية.

من جهته، جدد الوزير لعمامرة الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأفراد الجالية الوطنية. في جميع أنحاء العالم والتعليمات المنتظمة التي يسديها للتكفل بانشغالاتهم.

كما أعرب لعمامرة عن اعتزازه وافتخاره لما لمسه من علاقات أخوة وتضامن بين أفراد الجالية الجزائرية في أذربيجان. وكذا الاحترام والسمعة الطيبة التي يحضون بها في هذا البلد.