لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بالعراق

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية العراق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير لعمامرة الى هذا البلد، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحضر هذا اللقاء أيضا سفير الجزائر لدى العراق بلقاسم محمودي، وذلك في جو سادته الحميمية والإيجابيةة بمقر السفارة الجزائرية ببغداد.

فيما تركز اللقاء حول مناقشة أوضاع الجالية في العراق، همومها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة النمو والنهوض الإقتصادي في الجزائر.

كما تم استعراض التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

والتي ترمي إلى تحقيق التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا تعزيز دورهم ومساهمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة.