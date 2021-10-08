لعمامرة يلتقي بإيطاليا مع عدد من أفراد الجالية الوطنية

إلتقى، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بعدد من أفراد الجالية الوطنية بايطاليا. حيث استمع لرغبتهم القوية في المساهمة الفعلية عبر هياكل وآليات منظمة في مسار التنمية الوطنية.

وكتب لعمارة على حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: ” في جو جد إيجابي، إستمعت لأفراد من الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا حول رغبتهم القوية في المساهمة الفعلية عبر هياكل وآليات منظمة في مسار التنمية الوطنية”.

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وأضاف الوزير “بدوري، أكدت على التوجه الإستراتيجي لرئيس الجمهورية. والذي نسعى لتجسيده عبر مقاربة تشاركية في ظل الصراحة التامة والثقة المتبادلة”.