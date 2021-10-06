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لعمامرة يلتقي بصحفيين من نادي المراسلين الأجانب بروما

بقلم نادية بن طاهر
لعمامرة يلتقي بصحفيين من نادي المراسلين الأجانب بروما
لعمامرة يلتقي بصحفيين من نادي المراسلين الأجانب بروما
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إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في مستهل زيارته إلى روما، بصحفيات وصحفيين من نادي المراسلين الأجانب.

وجاء في تغريدة  للوزير على صفحته بتويتر: “في مستهل زيارتي إلى روما،سعدت بلقاء صحفيات وصحفيين من نادي المراسلين الأجانب.في صلب المبادلات:الشراكة مع إيطاليا وعلاقات الجزائر الدولية”.

ولمس الوزير، اهتمام كبير برؤى ومواقف ومبادرات الجزائر حول أهم الملفات المطروحة في الفضاءات الجيوسياسية التي تنتمي إليها وكذا دورها المحوري في صنع السلم والاستقرار.

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