لعمامرة يلتقي بنظيره الأوغندي.. زيارة مرتقبة لرئيسها إلى الجزائر قريبا

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بنظيره الأوغندي أودونغو جيجي أبوبكر.

وحسب بيان للوزارة فقد جاء اللقاء في إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي،. حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ،اليوم بأديس ابابا،محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي،أودونغو جيجي أبوبكر.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، قريبا إلى الجزائر. بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تم التطرق إلى أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية. عملاً بسنة التشاور والتنسيق بين البلدين.