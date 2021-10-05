لعمامرة يلتقي رئيس السنغال وهذا ما تناوله الطرفان

‏التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.

وغرد لعمامرة على تويتر “تشرفت بمقابلة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، حيث نقلت له تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية “كما استعرضت معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وكذا أهم الملفات المطروحة على المستوى القاري، تحسبا لتوليه الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي العام المقبل”.