لعمامرة يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويسلمه رسالة من الرئيس تبون

إلتقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم السبت، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لجمهورية السودان.

وكتب الوزير في تغريدة له على تويتر: “سلمت للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة من أخيه الرئيس تبون وأكدت له عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وكذا استعدادنا للمساهمة في ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة.