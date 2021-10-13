لعمامرة يلتقي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد.

وحسب تغريدة للوزير، تبادل الطرفان، وجهات النظر حول البنود الرئيسية المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

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