لعمامرة يلتقي عددا من نظرائه العرب في القاهرة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، سلسة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب.

وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي ينعقد بمقر الجامعة بالقاهرة.

وتناولت اللقاءات الثنائية البنود المدرجة على جدول الأعمال وبشكل خاص التحضير للقمة العربية المقبلة وسبل تعزيز نجاحها في بلورة مخرجات نوعية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية.

وقد التقى الوزير في هذا الصدد مع نظراءه من كل من الكويت، الأردن، اليمن، فلسطين، تونس، موريتانيا ومصر.

كما أجرى محادثات ثنائية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، حيث هنأها على توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي مؤكدا لها دعم الجزائر التام لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، لا سيما في أفق القمة العربية بالجزائر.

وعقد الوزير لعمامرة جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تركزت أساسا حول التعاون بين الجزائر والأمانة العامة لاستكمال التحضيرات الضرورية للقمة العربية بالجزائر.