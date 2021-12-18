لعمامرة يلتقي عددا من نظرائه من الدول المشاركة في قمة التعاون الافريقي-التركي

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، عددا من نظرائه من الدول المشاركة في القمة الثالثة للتعاون الافريقي-التركي.

والتي تجرى أشغالها بإسطنبول، والتقى لعمامرة وزراء خارجية تشاد والكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية والسنغال وتونس،

حيث تبادل معهم وجهات النظر بخصوص النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة.

مع إجماع في التنويه بالتطور الذي عرفه والاشواط التي قطعها التعاون بين تركيا وافريقيا منذ انعقاد القمة الأولى في 2008.

وإثناء على الجهود التي بذلتها تركيا في اطار التضامن ومساعدة بعض الدول الافريقية لمجابهة جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية جلسة عمل مطولة مع نظيره النيجيري جيفري أونياما تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين الجزائر ونيجيريا.

وسبل تعزيزها بالنظر على وجه الخصوص الى أبعادها الاستراتيجية قاريا وجهويا.

كما استعرض الوزيران أهم الملفات المطروحة على الساحة الافريقية ومسألة مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

تلتها مقابلة مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

أين تم خلالها استعراض وضع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما وقف الوزيران على التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

هذا ولقد اعتمد رؤساء الدول والحكومات المشاركة خلال الجلسة الختامية للقمة بيان اسطنبول وبرامج العمل المشترك للفترة 2022-2026.

بالإضافة الى تقرير تنفيذ برنامج الفترة المنصرمة 2015-2020.