لعمامرة يلتقي كلا من الوزير الأول ووزير الخارجية الموريتاني وهذا ما دار بينهم

استقبل الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة. المتواجد في موريتانيا مبعوثا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشاد الطرفان بالمستوى المتميز والزخم الكبير للعلاقات الجزائرية الموريتانية. وأكدا عزمهما مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

كما أكد الطرفان على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة العليا في أقرب الآجال وتنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي.

لقاء لعمامرة ونظيره الموريتاني..

كما عقد رمطان لعمامرة جلسة عمل مع نظيره الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ. حيث كان اللقاء سانحة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي.