لعمامرة يلتقي مع الوزير الأول ورئيس حكومة مالي

التقى وزيرر الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم الثلاثاء، مع الوزير الأول ورئيس حكومة مالي شوغيل مايغا.

وجاء في تغريدة لعمامرة على تويتر:”خلال اللقاء الذي جمعني مساء اليوم مع الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، شوغيل مايغا، جددنا عزمنا على تكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المبنية على التضامن الراسخ والدعم المتبادل، خاصة في ظل التحديات الراهنة المشتركة على الصعيدين الاقليمي والدولي.