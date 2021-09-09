لعمامرة يلتقي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي

التقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، بنظيره من دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي. وهذا قبيل انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتشاور حول آخر مستجدات قضيتنا المركزية والأساسية والبنود المطروحة بجدول أعمال الاجتماع.

ويشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لعمامرة، في القاهرة في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع بعدد من الدول العربية. بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ويهدف مشاركة الجزائر في أشغال هذه الدورة إلى التأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية. وإعادة طرح مقاربتها السلمية التي تعتمد الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية مع رفض التدخلات الخارجية.

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