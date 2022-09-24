لعمامرة يلتقي نظيره الروسي لافروف ويناقشان مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وشكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وفي هذا السياق, جدد الوزير لافروف التأكيد على الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو.

من جهة أخرى, تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم قضايا السلم والأمن المطروحة على صعيد القارة الافريقية، حيث جددا عزمهما على تنسيق جهودهما للدفع بالمساعي الرامية إلى تفعيل حلول افريقية للمشاكل الافريقية.