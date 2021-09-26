لعمامرة يلتقي نظيره الهندي في نيويورك وهذا ما تناولته المحادثات

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس السبت، بنيويورك مع نظيره الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار. وجاء اللقاء، على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتركزت المحادثات حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي تحضيرا للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وغرد لعمامرة على حسابه تويتر “أجرى مشاورات مع وزير خارجية الهند. تركزت حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي تحضيرا للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية. لاسيما تلك المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار الهند عضوا غير دائما.