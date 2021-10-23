لعمامرة يلتقي وزير المصالحة الوطنية لجمهورية مالي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع وزير المصالحة الوطنية لجمهورية مالي، العقيد الركن إسماعيل واغي. وممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكد لعمامرة خلال هذا اللقاء أن الجزائر تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي الشقيقة.

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