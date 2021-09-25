لعمامرة يلتقي وزير خارجية إيران

إلتقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مع وزير خارجية إيران حين أمير عبد اللهيان، بنيويورك.

وتباحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين واستغلال الفرص والامكانيات المتاحة من الجانبين لترقية التعاون الاقتصادي.وتشاورا بخصوص القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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