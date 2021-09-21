لعمامرة يلتقي وزير خارجية الكويت في نيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس في نيويورك، لقاء مع وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد. الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء مجموعة من المسائل المتعلقة بالأوضاع في العالم العربي.وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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