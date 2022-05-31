لعمامرة يناقش مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل الوضع في مالي

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا كلوديا ديل ري التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الحوار السياسي حول قضايا السلام والأمن في إفريقيا.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد ركزت المناقشات على آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن في إفريقيا ، وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه تحديات هائلة ، سياسية وأمنية واقتصادية. والهدف من ذلك هو تعزيز الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا ، مع مزيد من الدعم النشط من الشركاء الأجانب ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

كما ناقش الطرفان الوضع في مالي في ضوء الجهود الجارية الهادفة ، من جهة ، إلى تنشيط عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر ، ومن جهة أخرى ، تعزيز التوافق حول ما يلي: الفترة الانتقالية بهدف استعادة النظام الدستوري الديمقراطي في هذا البلد.

وفي هذا الصدد ، أشاد إيمانويلا كلوديا ديل ري بالدور المهم للجزائر بصفتها المزدوجة كرئيس للوساطة الدولية ورئيس لجنة مراقبة الاتفاقية ، والتزامها الصادق لصالح مالي موحدة ومستقرة وديمقراطية ومزدهرة.

وأخيرا ، اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك وزيادة الاتصالات على جميع المستويات.

لعمامرة: الجزائر طرف فاعل في تعزيز مكانة افريقيا على الساحة الدولية