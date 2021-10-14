لعمامرة يناقش مع نظيره الإثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الشؤون الخالرجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين. ناقشنا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين وفدي بلدينا في المحافل الإقليمية والدولية.”

هذا وشارك وزير الخارجية في أشغال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp