لعمامرة يناقش مع نظيره الروسي الملف السوري وقضية الصحراء الغربية

ناقش وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جملة من القضايا بينهما الملف السوري وقضية الصحراء الغربية.

ويأتي هذا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الطرفان الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما بتفعيل الحوار السياسي وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

كما تبادل الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها التطورات في سوريا وليبيا والتسوية في الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق شدد كل من لعمامرة وسيرغي لافروف وذكرت أن الوزيرين شددا على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، دون أي تدخل من الخارج، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، بحسب البيان.