لعمامرة يناقش مع نظيره الفنلندي  تحضيرات الإجتماع “الأفرو- شمالي”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الاثنينـ لنظيره الفنلندي, بيكا هافيستو, ان الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين البلدان الافريقية ودول الشمال.

وحسب ما افاد به بيان لوزارة الخارجية، فإنه في محادثة هاتفية بمبادرة من بيكا هافيستو, فلقد ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين, التحضير للاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الإفريقية ودول الشمال.والمقرر عقده في ربيع هذا العام بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الاطار, أكد الوزير لعمامرة لنظيره الفنلندي أنه عبر توليها رئاسة هذا الإطار التشاوري الأفرو- شمالي خلفا لفنلندا.

فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين هذه البلدان، وذلك بناء على ما يجمعها من تمسك راسخ بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى, أعرب الوزيران بشكل خاصعن سعادتهما بجودة العلاقات التاريخية بين البلدين.

والتي التي اتسمت بالصداقة والتضامن, والتي تحتفل في هذا الشهر بالذكرى الستين لتأسيسها.

كما انتهزا هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية, وكذلك حول الاستحقاقات المقبلة متعددة الأطراف وذات الاهتمام المشترك.