لعمامرة يناقش مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي آخر تطورات الوضع الأمني ​​في أفريقيا

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم بمقر الوزارة وزير الأمن العام والهجرة التشادي إدريس دكوني الدكير الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان وزاؤة الخارجية، فقد تناولت المباحثات وضع علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى ذلك ، تمت مناقشة آخر التطورات في الوضع الأمني ​​في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء ، في ضوء التحديات التي يفرضها انتشار التهديد الإرهابي والجريمة عبر الوطنية في هذه المنطقة.

وفي هذا السياق ، رحب الطرفان بجودة العلاقات الثنائية والآفاق الواعدة لتوسيعها إلى مجالات جديدة ، مع التأكيد على تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، في أعقاب التزامهما بالسلام والأمن في افريقيا. ومن هذا المنطلق ، سلط الوزير الضوء على التوجهات الاستراتيجية التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون لعمل الجزائر في إفريقيا من حيث تعزيز الأمن القاري والتكامل لتحقيق طموحات الجزائر. أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأخيرا ، تم التأكيد مجددا على التزام البلدين بمبدأ “الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا” والدور الحاسم للمنظمة القارية في إقامة شراكات فعالة وذات منفعة متبادلة