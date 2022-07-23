لعمامرة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره العراقي

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، من قبل رئيس جمهورية العراق الشقيق، برهم صالح.

ويأتي هذا الإستقبال، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

أين سلّم لعمامرة إلى الرئيس العراقي، رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وكذا دعمهما المتبادل لأمن واستقرار كليهما.

ومن جانبه، أشاد الرئيس برهم صالح بعمق العلاقات الثنائية الأخوية وبالتنسيق القائم بين البلدين. في ظل تطابق مواقفهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

كما كلّف الوزير لعمامرة بتبليغ تهانيه الحارة لأخيه الرئيس تبون وإلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع بلادنا استقلالها الوطني.

وأعرب الرئيس العراقي عن التزام العراق بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر بجدول أعمال بناء وجامع من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للعمل العربي المشترك.

هذا وشكل اللقاء فرصة لإجراء محادثات ثرية حول الأوضاع في الفضاء العربي. والسبل الكفيلة بتمكين دول المنطقة من مواجهة التحديات المشتركة الراهنة في مختلف المجالات.

ويأتي هذا في ظل التضامن والتوافق والحفاظ على المصالح العليا للأمة. وكذا العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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