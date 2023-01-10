لعمامرة ينقل رسالة شفوية من الرئيس تبون إلى الرئيس المالي الانتقالي

نقل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم ببماكو، رسالة شفوية من رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الانتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا. وذلك خلال زيارة عمل قادت لعمامرة إلى مالي، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان للخارجية قام لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، بزيارة عمل إلى جمهورية مالي، أجرى خلالها عدة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية-المالية وجهود إحلال السلم والمصالحة في مالي”.

وخلال الزيارة إستقبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية من طرف من قبل رئيس الدولة خلال الفترة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا. “حيث أبلغه مضمون رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، تندرج في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها”.

كما كانت لللوزير لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، ومع وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة، العقيد اسماعيل واغي. وأيضا مع ممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر.