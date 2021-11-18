لعمامرة يهنئ أطفال الجزائر بيومهم العالمي
هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الخميس، أطفال الجزائر بمناسبة الإحتفال بيومهم العالمي.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، أوجه أطيب التمنيات للأطفال الجزائريين وأقرانهم في إفريقيا وفي كل ربوع العالم.”
وأضاف:”ليكن هذا اليوم وما يحمله من معاني محفزا لنا جميعا لمضاعفة الجهود المشتركة لجعل هذا العالم مكانا أفضل لهم لكي يزدهروا ويحققوا أحلامهم.”
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لعمامرة يهنئ محمد حمال بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز
لعمامرة يهنئ محمد حمال بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز
هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء. مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد حمال، بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”أحر التهاني محمد حمال انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز.”
وأضاف:” تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في قيادة هذه المنظمة نحو تحقيق ولايتها الهامة والحفاظ على مصالح الدول المنتجة للغاز.”
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لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي
هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة، أحمد لعرابة، بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.”
وأضاف:” أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.”
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