لعمامرة يهنئ أطفال الجزائر بيومهم العالمي

هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الخميس، أطفال الجزائر بمناسبة الإحتفال بيومهم العالمي.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، أوجه أطيب التمنيات للأطفال الجزائريين وأقرانهم في إفريقيا وفي كل ربوع العالم.”

وأضاف:”ليكن هذا اليوم وما يحمله من معاني محفزا لنا جميعا لمضاعفة الجهود المشتركة لجعل هذا العالم مكانا أفضل لهم لكي يزدهروا ويحققوا أحلامهم.”

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