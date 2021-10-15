لعمامرة يهنئ البروفيسور محمد بلحسين
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، البروفيسور الجزائري محمد بلحسين، بعد انتخابه لتولي منصب في الإتحاد الافريقي.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:” هنيئا لمرشح الجزائر، البروفيسور محمد بلحسين، انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأغلبية الدول الأعضاء، لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.”
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