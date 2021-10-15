لعمامرة يهنئ البروفيسور محمد بلحسين

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، البروفيسور الجزائري محمد بلحسين، بعد انتخابه لتولي منصب في الإتحاد الافريقي.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:” هنيئا لمرشح الجزائر، البروفيسور محمد بلحسين، انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأغلبية الدول الأعضاء، لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.”

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