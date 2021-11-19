لعمامرة يهنئ بلحاج رشيد لانتخابه مجددا كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، البروفيسور بلحاج رشيد. لانتخابه لعهدة جديدة كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق.

وغرد لعمامرة على تويتر “أحر التهاني للبروفيسور بلحاج رشيد انتخابه اليوم بجدارة لعهدة جديدة. كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق”.

وأضاف “مع تمنياتي له بالتوفيق في أداء مهامه وتجسيد ولاية هذه الآلية المهمة التي تم إنشاؤها. للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني”.

لعمامرة يهنئ محمد حمال بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز

هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد حمال، بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا “أحر التهاني محمد حمال انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز”.

وأضاف “تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في قيادة هذه المنظمة نحو تحقيق ولايتها الهامة والحفاظ على مصالح الدول المنتجة للغاز”.

لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي

كما هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أحمد لعرابة. بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا “هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة. كعضو في لجنة القانون الدولي”.

وأضاف “أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.”

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