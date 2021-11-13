لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي
هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة، أحمد لعرابة، بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.”
وأضاف:” أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.”
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لعمامرة يلتقي نظيره السعودي في باريس
التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بنظيره السعودي. فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، في باريس.
وحسب ما غردت به وزارة الشؤون الخارجية على تويتر، فقد جاء اللقاء على هامش الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.
للتذكير، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، في مؤتمر باريس حول ليبيا. المنظم بمبادرة مشتركة بين كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالشراكة مع الأمم المتحدة. وهذا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن هذا المؤتمر سيجمع رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا. بالإضافة إلى ذلك الدول المشاركة في مسار برلين.
بالإضافة إلى ذلك ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعنية، على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ويأتي قرار مشاركة الجزائر في هذا الموعد تجسيدا لالتزام السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية. بمواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا لمرافقة
ومساعدة الأشقاء الليبيين في تنفيذ خارطة الطريق السياسة التي سطرتها الأطراف الليبية. من أجل إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار،
عبر تجسيد أولويات المرحلة الحالية والمتمثلة في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. في غضون الشهر المقبل وانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
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