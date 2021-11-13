لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة، أحمد لعرابة، بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.”

وأضاف:” أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.”

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