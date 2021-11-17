لعمامرة يهنئ محمد حمال بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز
هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء. مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد حمال، بعد انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”أحر التهاني محمد حمال انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز.”
وأضاف:” تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في قيادة هذه المنظمة نحو تحقيق ولايتها الهامة والحفاظ على مصالح الدول المنتجة للغاز.”
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لعمامرة يُهنئ المنتخب الوطني بعد بلوغه المواجهة الفاصلة
هنأ و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، المنتخب الوطني بعد بلوغه المباراة الفاصلة.
وجاءت هذه التهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر حيث غرد:
‘ألف مبروك لفريقنا الوطني التأهل المستحق للدور الأخير من تصفيات كأس العالم، وحظ موفق لبقية المشوار . دمتم مفخرة الجزائر”.
يذكر أن المنتخب الوطني تأهل الى المباراة الفاصلة بعد تعادله أمام بوركينافاسو بنتيجة 2/2 .
لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي
كما هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة، أحمد لعرابة، بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي.”
وأضاف:” أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.”
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