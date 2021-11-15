لعمامرة يهنىء “مايا ساحلي” عقب انتخابها كنائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مايا ساحلي بمناسبة انتخابها بالإجماع كنائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال لعمارة في هذا السياق: “هنيئا للأستاذة مايا ساحلي انتخابها بالإجماع كنائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.”

قبل ان يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية:”أتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهامها ومجهوداتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا.”