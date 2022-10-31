لعمامرة: يوجد توافق على معظم بنود مشروع بيان القمة العربية 

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أن هناك توافق على معظم بنود مشروع بيان القمة العربية.

وفي حوار مع قناة “الحدث”، أكد لعمامرة، أنه تم التوصل الى ابتكار طريقة عمل جديدة، بحيث تقرر عدم فتح الملفات التي تم التوافق عليها منذ الاجتماعات الوزارية التي انعقدت ما بعد قمة تونس سنة 2019 .

والتي تقرر المصادقة عليها في القمة الحالية كاملة، ثم يتم التركيز في هذه الدورة على المستجدات في الساحة العربية وعلى الساحة الدولية.

وأضاف لعمامرة، أنه خلال هذه الدورة، سيتم دعم التضامن على الساحة العربية، بالإضافة الى التفكير في تحركات جماعية فيما يتعلق بالتطورات على الساحة العالمية لأن الدول العربية متمسكة بالقانون الدولي وتؤمن بالدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وتابع وزير الخارجية قائلا، أن الدول العربية اذا اجتمعت على قول سديد فيمكن ان تؤثر على مجريات الامور وتفرض نفسها في تشكيلة العلاقات الدولية المستقبلية.

والتي من الموقع ان تبنى نتيجة على ما يحدث بعد الكوفيد والازمة الروسية الاوكرانية.