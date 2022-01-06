لعمامرة يُجري مشاورات مع نظيره المالي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، مشاورات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب.
وفي تغريدة لوزير الشؤون الخارجية لعمامرة، على “تويتر”، يقوم ديوب بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل الرئيس الانتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا.
طالع أيضا:
لعمامرة يتباحث مستجدات الأوضاع العربية مع نظيره القطري
أجرى رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر.
وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان التهاني بمناسبة السنة الجديدة كما إستعرضا وضع العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى التحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.
لعمامرة يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة
كما هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال لعمامرة: “أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه.”
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية.”