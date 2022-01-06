لعمامرة يُجري مشاورات مع نظيره المالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، ‏مشاورات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب.

وفي تغريدة لوزير الشؤون الخارجية لعمامرة، على “تويتر”، يقوم ديوب بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل الرئيس الانتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا.

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