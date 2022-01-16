لعمامرة يُستقبل من طرف نظيره المصري وهذا ما دار بينهما

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجاء هذا اللقاء، لبحث سُبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الراسخة بين البلديّن الشقيقين.

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كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، مباحثات بناءة مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وجاء ذلك عل هامش الزيارة التي قام بها الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، أبلغ لعمامرة التحيات الأخوية والخالصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولكل الاخوة أفراد عائلة آل زايد. كما سلمه رسالة رئيس الجمهورية لنظيره وأخيه رئيس دولة الامارات.

كما تمت المحادثات في جو أخوي وإيجابي طبعها التوافق التام في وجهات النظر. ومكنت من تأكيد العزيمة القوية التي تحدو الطرفين لمواصلة الجهود المشتركة بهدف تعزيز واثراء التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثمار. وكذا ترسيخ تقاليد التشاور السياسي عبر تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين.

وعلى صعيد الأوضاع الاقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية. والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

في هذا السياق، أثنى الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية، في سبيل توفير شروط نجاح هذ الموعد الهام ولم الشمل العربي.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية. لاطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وفي الختام، جدد لعمامرة والشيخ منصور بن زايد الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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