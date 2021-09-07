لعمامرة يُستقبل من قبل الرئيس الموريتاني

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، من قبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبلغ لعمامرة، الرئيس الموريتاني، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسمح اللقاء باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة على الصعيدين المغربي والعربي.

هذا وشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى نواكشوط، مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير سيعقد خلال هذه الزيارة، لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قيادة البلدين وتوجيهاتها السامية، حول ضرورة التشاور والتسيير وتعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

وستشكل الزيارة، فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات على مستوى الساحة المغاربية وعلى المستويين العربي والإفريقي.

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