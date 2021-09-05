لعمامرة يُستقبل من قبل رئيس جمهورية النيجر
بقلم خالد زوبيري
حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بإستقبال من قبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم.
وكتب لعمامرة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: “تشرفت اليوم بلقاء الرئيس محمد بازوم فور وصولي إلى نيامي في زيارة عمل.”
قبل أن يضيف وزير الخارجية:”مشاورات ثرية حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل ترقيتها وكذا حول التعاون المتعدد الأطراف خدمة لأهداف السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. كما تشاورنا حول أهم مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى القاري.”
وتجدر الإشارة، إلى أن لعمامرة شرع اليوم الأحد، في زيارة عمل تدوم يومين الى جمهورية النيجر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
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