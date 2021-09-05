لعمامرة يُستقبل من قبل رئيس جمهورية النيجر

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بإستقبال من قبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم.

وكتب لعمامرة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: “تشرفت اليوم بلقاء الرئيس محمد بازوم فور وصولي إلى نيامي في زيارة عمل.”