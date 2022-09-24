لعمامرة يُستقبل من قبل رئيس غينيا بيساو بنيويورك ويجري لقاءات ثنائية مع نظرائه

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية ‏الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، أومارو سيسوكو امبالو. في سياق مشاركته في أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التواصل والتنسيق الدائمين بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ونظيره من غينيا بيساو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر نهاية أوت المنصرم.

كما أجرى الوزير لعمامرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع العديد من نظرائه من الدول الأوروبية والافريقية. بهدف التشاور والتنسيق بشأن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة لإطلاع الشركاء الأجانب بالجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر لتعزيز السلم والأمن في جوارها الاقليمي وكذا على الساحتين العربية والافريقية.

لعمامرة يلتقي نظرائه من سلوفينيا وهولندا والبرتغال

وشكل اللقاء الذي جمع الوزير لعمامرة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون. فرصة لتباحث عديد المواضيع والتنسيق بشأن ترقية ترشيحي البلدين لعضوية مجلس الأمن في نفس الفترة 2024-2025. كما تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية حول التعاون الإقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة.

كما تباحث الوزير لعمامرة مع نظيره من مملكة هولندا، فوبكه هويكسترا. حول آفاق تعزيز الشراكة بين البلدين خدمة لأجندة السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وجهود الجزائر الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

والتقى الوزير لعمامرة أيضا مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو. حيث تطرقا إلى مسائل تتعلق بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. مشددين على أهمية تثمين الارث التاريخي المشترك بين البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وخلال اللقاء الذي جمعه مع نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب، تناول الطرفان مواضيع عدة متعلقة بالشراكة الثنائية بين البلدين والتوترات الراهنة على الساحة الدولية. فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط.

الوزير لعمامرة استقبل أيضا وزير الدولة البريطاني، اللورد طارق محمود أحمد. وتناقش معه حول آفاق تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة, لاسيما تلك المتعلقة بالسلم والأمن.

ومن جانب آخر وخلال المحادثات الثنائية التي جمعته مع نظيره من زيمبابوي فريديريك شافا، اتفق الطرفان على تكثيف التواصل على مختلف المستويات لتنمية البعد الاقتصادي للعلاقات التاريخية بين البلدين. مع مواصلة الجهود لتعزيز سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.