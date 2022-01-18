لعمامرة يُسلم رسالة خطية من الرئيس تبون لأمير قطر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، من قبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أين سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها لعمامرة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفدين رفيعي المستوى من الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، سلم الوزير لعمامرة إلى أمير دول قطر رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما نقل إليه تحياته الخالصة وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وأكد أمير دولة قطر عن تقديره الكبير للرئيس عبد المجيد تبون واعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمعهما.

معربا عن تطلعه للقاء به مستقبلا ومواصلة جهودهما المخلصة للدفع قدما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية وخدمة القضايا والمصالح المشتركة للأمة العربية.

كما تم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستعراض الفرص الواعدة لتنمية التعاون الثنائي لا سيما في الميادين التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويأتي ذلك، تكريسا لتوجيهات قيادتي البلدين الحريصة على ترسيخ أواصر التضامن والتعاون وعلى التنسيق والعمل المشترك خدمة للقضايا التي تهم الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تناول الطرفان أهمية ترقية العمل العربي المشترك في ظل التحضير للاستحقاقات الهامة المقبلة. خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر خلال هذا العام.

كما أكد الطرفان على ضرورة استغلال هذا الموعد لتكريس تقدم نوعي يعيد للعمل العربي المشترك نجاعته ومصداقيته ويعزز آلياته لحل الأزمات والنزاعات في المنطقة العربية.

وفي الختام، أشاد الطرفان بتوافق الرؤى حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتنامي التعاون الثنائي في مختلف المجالات بشكل يعكس خصوصية العلاقة الأخوية الثنائية. والشراكة الاستراتيجية متكاملة الأوجه التي تربط بين البلدين.

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